Дедом Морозом не будет: Константинов рассказал, как собирается встретить Новый год
Спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов будет встречать Новый год в кругу семьи. Перевоплощаться для близких в Деда Мороза глава парламента не станет.
- Дедом Морозом был один раз, - признался Константинов, отвечая на вопрос КП-Крым. - У меня это не очень хорошо получается, нет артистических данных. Вот мой покойный товарищ Николай был хорошим Дедом Морозом, а у меня не получается.
Уезжать на время парламентских каникул спикер Госсовета не планирует, как и встречать Новый год за пределами полуострова.
- Традиционно буду встречать с семьей, никуда не уезжаю, - добавил он. - Уже распланировал все дни здесь, поэтому Крым, Крым и еще раз Крым.
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ИСТОЧНИК KP.RU