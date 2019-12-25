Дедом Морозом не будет: Константинов рассказал, как собирается встретить Новый год

СЕГОДНЯ 16:16 2019-12-25T16:28:45+03:00

Крымскому спикеру хватило одного раза, чтобы понять - Дед Мороз из него не получится. Фото: facebook/Константинов

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Спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов будет встречать Новый год в кругу семьи. Перевоплощаться для близких в Деда Мороза глава парламента не станет.

- Дедом Морозом был один раз, - признался Константинов, отвечая на вопрос КП-Крым. - У меня это не очень хорошо получается, нет артистических данных. Вот мой покойный товарищ Николай был хорошим Дедом Морозом, а у меня не получается.

Уезжать на время парламентских каникул спикер Госсовета не планирует, как и встречать Новый год за пределами полуострова.

- Традиционно буду встречать с семьей, никуда не уезжаю, - добавил он. - Уже распланировал все дни здесь, поэтому Крым, Крым и еще раз Крым.

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ИСТОЧНИК KP.RU