2019-12-25T17:46:52+03:00
Экономика

Предельный долг по микрозаймам снизится с 1 января следующего года

Если взят кредит до года, то проценты и неустойка не могут превысить сумму займа более чем на 1,5 раза
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба Отделения по Республике Крым Южного ГУ Банка РоссииФото: Пресс-служба Отделения по Республике Крым Южного ГУ Банка России
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В новом году предельный долг станет еще ниже. Теперь начисленные на кредит или заем, взятый на срок до года, проценты и неустойка не могут более чем в 1,5 раза превышать саму сумму займа, сообщили в пресс-службе Отделения по Республике Крым Южного ГУ Банка России.

Для примера: если человек в новом году планирует взять в долг 100 тысяч рублей, он должен будет вернуть не более 250 тысяч рублей. Четыре года назад сумма долга за такой заем могла доходить до полумиллиона рублей.

Новый этап ограничений, которые начнут действовать с 1 января, предусмотрен изменениями в два федеральных закона - «О потребительском кредите» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», вступившими в силу 28 января 2019 года.

Это результат последовательной политики Банка России по снижению долговой нагрузки населения, повышению доступности финансовых услуг в регионах страны и защите прав заемщиков.

В 2020 году на рынке потребкредитования также предусмотрены нововведения, принятые в интересах заемщиков: с 1 января сумма выплат по займам не сможет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.

Нужно иметь в виду, что ограничения распространяются не только на проценты, но и на неустойки - штрафы, пени и все дополнительные платежи за услуги, которые кредитор может оказывать заемщику за отдельную плату.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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