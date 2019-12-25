2019-12-25T16:43:35+03:00
Общество

Украинцы едут встречать Новый год в Крым

Самые предприимчивые смогут загадать желание дважды
Анна КИРИЕНКО
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Новый 2020 можно встретить дважды по обе стороны границы с УкраинойНовый 2020 можно встретить дважды по обе стороны границы с УкраинойФото: Анна КИРИЕНКО
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Граждане Украины едут встречать Новый год в Крым и проводить на полуострове зимние каникулы. Самые предприимчивые смогут загадать желание дважды — по Киеву и по Москве.

- Как приезжали, так и будут приезжать, - уверен глава парламентского комитета по туризму Крыма Алексей Черняк. - Пока точных данных нет, но едут. У многих здесь родственники, друзья, своя недвижимость. В аэропорту видно, сколько людей на посадке подают украинские паспорта, чтобы вылететь в Москву.

С марта 2020 года граждане Украины будут пересекать государственную границу с Россией только по загранпаспорту. Насколько это коснется сухопутной границы с Республикой Крым пока не ясно — официальный Киев считает полуостров временно оккупированной территорией, и установив режим пересечения только по загранпаспортам признает Крым российским.

- От Украины можно ожидать всего, - уверен Черняк. - Пропускная способность на границе до 7 тысяч человек в сутки, и этого вполне достаточно.

Наиболее предприимчивые граждане могут встретить полночь с 31 декабря на 1 января на украинской стороне, пройти пункт пропуска и еще раз отметить наступление 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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