2019-12-25T17:29:57+03:00
Общество

В Симферополе и Севастополе 26 декабря частично отключат электричество

Свет пропадет из-за ремонта электрооборудования
Галина КОВАЛЕНКО
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Света не будет несколько часов.Света не будет несколько часов.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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26 декабря, в четверг, в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время отключат электричество. Временные перебои с энергоснабжением возникнут из-за ремонта трансформаторных будок и электросетей.

Где не будет света

Симферополь

с 08.00 до 17.00

ул. Надинского, 2-20 (чет), 1-7 (нечет);

ул. Перегонец, 44-64 (чет), 37-49 (нечет);

пр. Победы, 144/21-150 (чет), 39-51,125;

ул. Косухина, 2-8 (чет), 17, 51-73 (нечет);

ул. Селиванова, 50-56 (чет);

пер. Стаценко, 8-13;

ул. Матвеева, 1-17 (нечет);

ул. Автомобилистов,1;

ул. 51 Армии, 2-18 (чет), 3-11 (нечет);

ул. Грибоедова, 34, 35, 35а, 39, 56-66 (чет);

ул. Скрипниченко, 16-28 (чет), 3-11, 15/26,

30/13; пер. Вольный, 2-22 (чет), 1-19 (нечет);

ул. Партизанская, 16-36 (чет), 15-33 (нечет);

ул. Стахановцев, 47-59 (нечет);

ул. Комсомольская, 56

Севастополь

с 08.00 до 17.00

с. Морозовка: пер. Ключевой 6, 5, 9; ул. Ключевая 1, 2-а, 6-Б, 2-18, 3-а, 3-5, 9-17, 7/1, 7/4, 7/5, 7/6, 7/8; Алсу: в/ч 13189, д/лагерь «Алсу-2», в/ч 87134 АЛС-4, в/ч 20205 Алсу №1.

ул. Дмитрия Ульянова 8, 19-21, 27, 37-51, 55, 11-А, 17, 23, 35, 57, 61, 39-А, 25-А, 25-Б; ул. Древняя 2, 6-8, 14, 12-А; ул. Шостака 23-25.

с 09.00 до 17.00

ул. Репина, 4-28;

Проспект Октябрьской Революции, 56-А,56-Б

с 11.00 до 15.00

с.Родное: ул. Водопадная,2-8,1-7; ул. Сахалина,2-10,22,1-9,13-15; ул. Центральная,2-40,1-41; ул Сумская,2-6,1-5; ул. Школьная,8-24,7-29

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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