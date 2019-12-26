2019-12-26T06:26:24+03:00
Общество

Погода в Крыму на 26 декабря: дождь и тепло до +10

На полуострове хозяйничает южная зима
Галина КОВАЛЕНКО
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В Симферополе температура воздуха днем +7…+9°.В Симферополе температура воздуха днем +7…+9°.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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26 декабря, на Крымском полуострове синоптики не обещают никаких природных аномалий и катаклизмов.

- В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°, - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Днем дождь. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°.

На Южном берегу Крыма облачно. Временами дожди. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.

В Керчи облачно. Временами небольшой дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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