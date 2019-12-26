Погода в Крыму на 26 декабря: дождь и тепло до +10
26 декабря, на Крымском полуострове синоптики не обещают никаких природных аномалий и катаклизмов.
- В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°, - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Днем дождь. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°.
На Южном берегу Крыма облачно. Временами дожди. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.
В Керчи облачно. Временами небольшой дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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