2019-12-25T18:41:20+03:00
Происшествия

Браконьеры нарубили в симферопольском лесу деревьев на 150 тысяч рублей

Всего черные лесорубы уничтожили более 50 растений
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Иван ВИСЛОВ
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В микрорайоне Марьино в Симферополе неизвестные вырубили 0,6 гектара деревьев и кустарников на территории выдела 1 квартала 78 Лесопаркового участкового лесничества.

По информации пресс-службы прокуратуры Крыма, «лесорубы» уничтожили 50 деревьев.

Согласно расчетам экспертам неизвестные нанесли ущерб на 150 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки направили в полицию, которая и будет принимать решение о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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