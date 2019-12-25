Браконьеры нарубили в симферопольском лесу деревьев на 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:41 2019-12-25T18:41:20+03:00

Всего черные лесорубы уничтожили более 50 растений

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В микрорайоне Марьино в Симферополе неизвестные вырубили 0,6 гектара деревьев и кустарников на территории выдела 1 квартала 78 Лесопаркового участкового лесничества.

По информации пресс-службы прокуратуры Крыма, «лесорубы» уничтожили 50 деревьев.

Согласно расчетам экспертам неизвестные нанесли ущерб на 150 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки направили в полицию, которая и будет принимать решение о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU