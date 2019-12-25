Браконьеры нарубили в симферопольском лесу деревьев на 150 тысяч рублей
Всего черные лесорубы уничтожили более 50 растений
Фото: Архив "КП"Фото: Иван ВИСЛОВ
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В микрорайоне Марьино в Симферополе неизвестные вырубили 0,6 гектара деревьев и кустарников на территории выдела 1 квартала 78 Лесопаркового участкового лесничества.
По информации пресс-службы прокуратуры Крыма, «лесорубы» уничтожили 50 деревьев.
Согласно расчетам экспертам неизвестные нанесли ущерб на 150 тысяч рублей.
Материалы прокурорской проверки направили в полицию, которая и будет принимать решение о возбуждении уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU