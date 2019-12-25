2019-12-25T19:11:00+03:00
Происшествия

Крымские полицейские задержали пьяного водителя, который вез в автобусе пассажиров

Компания-перевозчик тоже ответит за безответственного сотрудника
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На трассе Симферополь-Евпатории сотрудники ДПС остановили пассажирский автобус, где ехали 23 пассажира.

Во время проверки документов у 48-летнего водителя полицейским показалось, что он пьяный. Они предложили ему пройти тест на алкоголь, на что водитель ответил отказом.

ДПСники составили на него протокол за невыполнение требования о прохождении теста.

У водителя отобрали права, его автобус отправили на штрафстоянку, а пассажиров пересадили на попутный транспорт.

МВД проверит и компанию-перевозчика, пьяный сотрудник которой вез пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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