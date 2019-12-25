Крымские полицейские задержали пьяного водителя, который вез в автобусе пассажиров
На трассе Симферополь-Евпатории сотрудники ДПС остановили пассажирский автобус, где ехали 23 пассажира.
Во время проверки документов у 48-летнего водителя полицейским показалось, что он пьяный. Они предложили ему пройти тест на алкоголь, на что водитель ответил отказом.
ДПСники составили на него протокол за невыполнение требования о прохождении теста.
У водителя отобрали права, его автобус отправили на штрафстоянку, а пассажиров пересадили на попутный транспорт.
МВД проверит и компанию-перевозчика, пьяный сотрудник которой вез пассажиров.
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ИСТОЧНИК KP.RU