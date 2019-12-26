В Симферополле оштрафовали подрядчика, который не построил вовремя детский сад

СЕГОДНЯ 09:08 2019-12-26T09:08:39+03:00

Теперь фирма и ее руководитель заплатят 6,5 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

Подрядчика, который строил детский сад в микрорайоне Хошкельды в Симферополе, суд оштрафовал на 6,5 миллиона рублей, передает пресс-служба прокуратуры Крыма.

- Установлено, что подрядной организацией - ООО «ЧП «Стройстандарт Плюс» в определенные контрактом сроки работы на социально-значимом объекте не закончены и на момент проведения прокуратурой проверки не осуществлялись, - говорится в сообщении пресс-службы.

Прокурор района возбудил против компании-подрядчика и его директора два дела об административных правонарушениях за срыв сроков постройки детского сада.

Суд Киевского района оштрафовал фирму и ее руководителя на 5,9 миллионов и 594 тысячи рублей соответственно.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU