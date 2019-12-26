В Симферополле оштрафовали подрядчика, который не построил вовремя детский сад
Подрядчика, который строил детский сад в микрорайоне Хошкельды в Симферополе, суд оштрафовал на 6,5 миллиона рублей, передает пресс-служба прокуратуры Крыма.
- Установлено, что подрядной организацией - ООО «ЧП «Стройстандарт Плюс» в определенные контрактом сроки работы на социально-значимом объекте не закончены и на момент проведения прокуратурой проверки не осуществлялись, - говорится в сообщении пресс-службы.
Прокурор района возбудил против компании-подрядчика и его директора два дела об административных правонарушениях за срыв сроков постройки детского сада.
Суд Киевского района оштрафовал фирму и ее руководителя на 5,9 миллионов и 594 тысячи рублей соответственно.
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ИСТОЧНИК KP.RU