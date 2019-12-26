2019-12-26T09:08:39+03:00
Общество

В Симферополле оштрафовали подрядчика, который не построил вовремя детский сад

Теперь фирма и ее руководитель заплатят 6,5 миллионов рублей
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Подрядчика, который строил детский сад в микрорайоне Хошкельды в Симферополе, суд оштрафовал на 6,5 миллиона рублей, передает пресс-служба прокуратуры Крыма.

- Установлено, что подрядной организацией - ООО «ЧП «Стройстандарт Плюс» в определенные контрактом сроки работы на социально-значимом объекте не закончены и на момент проведения прокуратурой проверки не осуществлялись, - говорится в сообщении пресс-службы.

Прокурор района возбудил против компании-подрядчика и его директора два дела об административных правонарушениях за срыв сроков постройки детского сада.

Суд Киевского района оштрафовал фирму и ее руководителя на 5,9 миллионов и 594 тысячи рублей соответственно.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Симферополле оштрафовали подрядчика, который не построил вовремя детский сад
Погода в Крыму на 26 декабря: дождь и тепло до +10
Крымские полицейские задержали пьяного водителя, который вез в автобусе пассажиров
Браконьеры нарубили в симферопольском лесу деревьев на 150 тысяч рублей
Аксенов уверен, что по пассажиропотоку в Крым поезда обгонят самолеты
Ростуризм планирует запустить в Крым еще 7 железнодорожных направлений
В Крыму ожидают, что по железной дороге на полуостров приедет 15 млн человек
В Симферополе и Севастополе 26 декабря частично отключат электричество
КФУ станет первым гражданским ВУЗом в России, который будет готовить военных медиков
Украинцы едут встречать Новый год в Крым
Предельный долг по микрозаймам снизится с 1 января следующего года
Дедом Морозом не будет: Константинов рассказал, как собирается встретить Новый год
Электрички по Крымскому мосту станут туром выходного дня
В честь прибытия первого поезда из Питера севастопольцы нарисовали граффити с Исаакием
В Крыму торгуют елками с западной Украины
«Судно мы выкупаем сами»: Экипаж сейнера «Норд» не дождался выполнения обещаний
Крымских парламентариев поздравили Дед Мороз, Снегурочка и Мышь