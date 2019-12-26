2019-12-26T09:57:38+03:00
Происшествия

Крымские пограничники изъяли у жителя Керчи 190 запрещенных таблеток

Галина КОВАЛЕНКО
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Таблетки изъяли и отправили на экспертизу. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике КрымТаблетки изъяли и отправили на экспертизу. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
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Сотрудники регионального управления ФСБ нашли у 32-летнего жителя Керчи синтетические наркотики. В его квартире при осмотре было обнаружено 190 таблеток запрещенного вещества.

- При опросе керчанин признался в незаконном хранении наркотиков, а также в том, что сам является наркозависимым, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Эксперты подтвердили, что в таблетках содержится метадон, который включен в перечень наркотических средств, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Сейчас идет речь о возбуждении против керчанина уголовного дела. По ч. 2 ст. 228 УК РФ ему грозит наказание в виде лишения свободы от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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