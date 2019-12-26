Крымские пограничники изъяли у жителя Керчи 190 запрещенных таблеток
Сотрудники регионального управления ФСБ нашли у 32-летнего жителя Керчи синтетические наркотики. В его квартире при осмотре было обнаружено 190 таблеток запрещенного вещества.
- При опросе керчанин признался в незаконном хранении наркотиков, а также в том, что сам является наркозависимым, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
Эксперты подтвердили, что в таблетках содержится метадон, который включен в перечень наркотических средств, подлежащих контролю в Российской Федерации.
Сейчас идет речь о возбуждении против керчанина уголовного дела. По ч. 2 ст. 228 УК РФ ему грозит наказание в виде лишения свободы от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp,Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU