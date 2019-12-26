Три богатыря установили мировой рекорд на ж/д вокзале в Симферополе

СЕГОДНЯ 10:22 2019-12-26T10:30:20+03:00

Богатыри тащат поезд на вокзале в Симферополе Фото: Никита ПОЛЬКО

Силачи протащили за собой состав весом более 800 тонн [фото]

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В четверг, 26 декабря, в честь прибытия в крымскую столицу поезда «Москва-Симферополь» силачи установили мировой рекорд, передает корреспондент КП-Крым.

Три богатыря протащили состав весом более 800 тонн. Таким оригинальным способом они поздравили соотечественников с запуском поездов по железнодорожной части Крымского моста.

Ранее КП-Крым писала, как они готовились к установлению мирового рекорда.

Напомним, сегодня в 8.50 на железнодорожный вокзал Симферополя приехал поезд из Москвы.

Он стал вторым составом, который проехал по железной дороге на Крымском мосту, днем ранее на полуостров прибыл поезд «Санкт-Петербург - Севастополь».

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ИСТОЧНИК KP.RU