Три богатыря установили мировой рекорд на ж/д вокзале в Симферополе
В четверг, 26 декабря, в честь прибытия в крымскую столицу поезда «Москва-Симферополь» силачи установили мировой рекорд, передает корреспондент КП-Крым.
Три богатыря протащили состав весом более 800 тонн. Таким оригинальным способом они поздравили соотечественников с запуском поездов по железнодорожной части Крымского моста.
Ранее КП-Крым писала, как они готовились к установлению мирового рекорда.
Напомним, сегодня в 8.50 на железнодорожный вокзал Симферополя приехал поезд из Москвы.
Он стал вторым составом, который проехал по железной дороге на Крымском мосту, днем ранее на полуостров прибыл поезд «Санкт-Петербург - Севастополь».
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ИСТОЧНИК KP.RU