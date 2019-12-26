2019-12-26T11:23:15+03:00
Общество

Аксенов высказался по поводу уголовного дела на Украине из-за поездов в Крым

По его мнению, Киев и Брюссель хотят нанести крымчанам как можно больше вреда
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Сергей Аксенов / FacebookФото: Сергей Аксенов / Facebook
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Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на протесты Европейского союза и уголовное дело на Украине против запуска поездов по Крымскому мосту.

- Думаю, что во всей этой истории есть, по крайней мере, один плюс: украинская власть теперь официально признала то, что долго пыталась отрицать: мост существует в реальности, а не в декорациях Мосфильма, и по нему ездят реальные поезда, - написал глава на своей странице в Facebook.

По его словам, все успешные проекты, которые улучшают жизнь крымчан, которые сводят к нулю последствия украинских блокад и западных санкций, неизменно вызывают истерическую реакцию в Киеве и недовольство в Европе.

- Это означает, что и Киев, и Брюссель преследуют одну и ту же цель: нанести наибольший вред крымчанам. А когда Россия срывает эти планы, их авторы и исполнители теряют самообладание и начинают кидаться угрозами и уголовными делами, - поделился Аксенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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