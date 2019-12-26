2019-12-26T11:20:42+03:00
Здоровье

В Симферопольской поликлинике №2 появился первый в Крыму интерактивный стенд «Здравомир»

Устройство помогает пациентам узнать информацию о заболеваниях, диспансеризации и медицинскому страхованию
Степан ОСТИНОВ
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Интерактивный стенд «Здравомир» в симферопольской поликлинике.Интерактивный стенд «Здравомир» в симферопольской поликлинике.
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В симферопольской поликлинике №2 установили первый в Крыму и Севастополе интерактивный стенд «Здравомир».

«Здравомир» – это электронная библиотека знаний о здоровье, состоящая из большого экрана и сенсорной панели.

Устройство включает в себя информацию, необходимую пациентам: о заболеваниях и мерах их профилактики, о прохождении профилактических мероприятий, о работе страховых представителей.

- «Здравомир» станет хорошим помощником для пациентов поликлиники, которые с его помощью смогут не только узнать о принципах правильного питания, борьбе со стрессами, диспансеризации, но и отправить полученные рекомендации на свою электронную почту, чтобы использовать их как памятку, - сообщает пресс-служба ООО «СМК «Крыммедстрах», которая и разместила данный стенд.

Также «Здравомир» предлагает пройти тесты о здоровье и его сохранении, чтобы убедиться в правильности имеющихся знаний.

Отдельный раздел стенда посвящен медицинскому страхованию – это поможет повысить осведомленность граждан об услугах страховых медицинских организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Симферопольской поликлинике №2 появился первый в Крыму интерактивный стенд «Здравомир»
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