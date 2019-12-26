Из воинской части в районе Керчи украли запчасти для радиооборудования
Мужчина забрался на территорию воинской части и украл оттуда целую гору деталей к радиооборудованию. Похитителем оказался ранее не судимый 39-летний крымчанин.
Как удалось выяснить КП-Крым, поздно ночью он пробрался на территорию одной из воинских частей в районе города Керчь и стащил из военной техники семь плат радио оборудования, три платы с диодами, 14 переменных резисторов и еще семь соединительных клем с частями высоко частотных проводов.
Преступника задержал дежурный. После поимки мужчину передали полицейским, которые изъяли у него все украденное.
Отпираться было бесполезно и крымчанин написал явку с повинной. Теперь эксперты считают сумму ущерба, который он нанес, чтобы предъявить воришке обвинение.
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ИСТОЧНИК KP.RU