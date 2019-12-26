Из воинской части в районе Керчи украли запчасти для радиооборудования

СЕГОДНЯ 13:40 2019-12-26T13:40:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Мужчина забрался на территорию воинской части и украл оттуда целую гору деталей к радиооборудованию. Похитителем оказался ранее не судимый 39-летний крымчанин.

Как удалось выяснить КП-Крым, поздно ночью он пробрался на территорию одной из воинских частей в районе города Керчь и стащил из военной техники семь плат радио оборудования, три платы с диодами, 14 переменных резисторов и еще семь соединительных клем с частями высоко частотных проводов.

Преступника задержал дежурный. После поимки мужчину передали полицейским, которые изъяли у него все украденное.

Отпираться было бесполезно и крымчанин написал явку с повинной. Теперь эксперты считают сумму ущерба, который он нанес, чтобы предъявить воришке обвинение.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU