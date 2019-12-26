Из-за ледового спектакля в Симферополе перекроют одну улицу
В Симферополе с 29 по 30 декабря перекроют для автомобилей Гурзуфскую улицу, на время подготовки и проведения ледового спектакля российского фигуриста Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король».
В пресс-службе администрации крымской столицы, просят воздержаться от поездок личными авто и пересесть на общественный транспорт.
Горожане могут бесплатно проехать от Автовокзала до ледового комплекса «Наследие», где пройдет само шоу.
Ранее КП-Крым писала, что в Крыму заработает первая школа зимних видов спорта, которая в феврале примет первых воспитанников.
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ИСТОЧНИК KP.RU