2019-12-26T14:57:26+03:00
Общество

Очередное ДТП на «Тавриде»: Лобовое столкновение двух легковушек

Пострадавшие от госпитализации отказались
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике КрымФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
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Вечером, 25 декабря, на трассе «Таврида» в районе села Льговское Кировского района лоб в лоб врезались две легковушки, передает пресс-служба главка МЧС по Крыму.

В аварии пострадали два человека, которые сказали, что они в порядке и отказались от госпитализации.

Чуть раньше в Керчи в ДТП попали сразу три легковушки. В этой аварии пострадал один человек, его передали скорой помощи.

По информации пресс-службы МЧС, в этом году сотрудники ведомства 759 раз ликвидировали последствия ДТП и помогли 1122 пострадавшим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Очередное ДТП на «Тавриде»: Лобовое столкновение двух легковушек
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