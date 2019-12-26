Одобрено инвестсоветом: В Крыму построят игорную зону за 3 миллиарда
Инвестиционный совет Республики Крым поддержал строительство игорной зоны в районе южнобережного поселка Кацивели.
- Это один из самых масштабных инвестиционных проектов на ЮБК, да и всего полуострова в целом, - сообщили в пресс-службе ООО УКИП.
Игорная зона создаст более 250 дополнительных рабочих мест, с планируемыми налоговыми отчислениями свыше миллиарда в бюджеты разных уровней в ближайшие 10 лет.
Все объекты игорной зоны планируют сдать в начале 2024 года. При этом общий объем инвестиций проекта превышает 3 миллиарда рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU