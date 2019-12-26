2019-12-26T19:09:48+03:00
Экономика

В этом году в Крыму и Севастополе реализовали 42 национальных проекта

В их числе открытие железнодорожной части Крымского моста
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Инфоцентр "Крымский мост"Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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На полуострове уже реализовали 280 нацпроектов, а всего в Крыму и Севастополе в работе находится 891 проект, рассказал глава Дирекции по управления ФЦП Минэкономразвития РФ Андрей Никитченко.

- За пять лет финансирование ФЦП в Крыму и Севастополе увеличилось более чем на 40% - до 961 миллиарда рублей. Всего сейчас в работе 891 проект, а 280 уже сдали, - сообщил Никитченко.

По его словам, среди этих проектов: Крымский мост, две новых электростанции, газопровод и энергомомст. Также целая серия социальных объектов, таких как детские сады, школы, медицинские учреждения.

За 2019 год на полуострове сдали 42 объекта, из которых: 23 – в Крыму, 8 – в Севастополе и 11 – федеральных. Из самых значимых глава Дирекции отметил железную дорогу на Крымском мосту и две электростанции, которые в этом году заработали на полную мощность.

- Летом программа нацпроектов в Крыму изменилась, в нее включи 88 новых объектов. Мы проработаем возможность создания туристического кластера на западе Крыма и развития яхтенного туризма, - заключил Никитченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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