2019-12-26T17:48:24+03:00
Общество

В Симферополе многодетным семьям на новогодние каникулы подарили новую льготу

Им разрешили безвозмездно парковаться на платных стоянках
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Симферополе на новогодние праздники многодетные семьи смогут оставлять свои авто на платных парковках не оплачивая ее, передает пресс-служба администрации Симферополя.

- В период новогодних каникул - с 30 декабря 2019 года по 7 января 2020 года, членам многодетных семей предоставляется право на бесплатную парковку автомобилей, - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее КП-Крым писала, что в крымской столице перекроют Гурзуфскую улицу для проведения ледового спектакля Ильи Авербуха.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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