В Симферополе многодетным семьям на новогодние каникулы подарили новую льготу

СЕГОДНЯ 17:48 2019-12-26T17:48:24+03:00

Им разрешили безвозмездно парковаться на платных стоянках

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В Симферополе на новогодние праздники многодетные семьи смогут оставлять свои авто на платных парковках не оплачивая ее, передает пресс-служба администрации Симферополя.

- В период новогодних каникул - с 30 декабря 2019 года по 7 января 2020 года, членам многодетных семей предоставляется право на бесплатную парковку автомобилей, - говорится в сообщении пресс-службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU