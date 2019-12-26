Новый культурный центр построят в Севастополе

СЕГОДНЯ 18:00 2019-12-26T18:01:48+03:00

По словам властей, объект будет готов в 2022 году

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В Севастополе построят многофункциональный культурно-досуговый центр. Об этом ForPost рассказал глава управления культуры города Николай Краснолицкий.

- Строительство будет начато в 2021 году, завершено - в 2022. Там будет зал на 250 человек и помещения для различных кружков и секций. ГБУ "Дирекция капитального строительства" уже заключила контракт на проектирование культурного центра, - рассказал он.

Проектно-изыскательные работы ведутся на участке по другую сторону от дороги вдоль парка Учкуевка.

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ИСТОЧНИК KP.RU