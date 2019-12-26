Сотрудникам севастопольской автошколы три месяца не платили зарплату

СЕГОДНЯ 18:09 2019-12-26T18:29:20+03:00

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Три месяца сотрудникам автошколы региональной общественной организации «Севастопольский союз автомобилистов не платили зарплату, пишет ForPost.

С августа по сентябрь накопилось более 620 тысяч рублей долга, и сотрудники обратились в прокуратуру.

Проверка прокуратуры показала, что у руководства автошколы была возможность платить зарплату своим сотрудникам. В итоге на нерадивое Следком Крыма и Севастополя завел уголовное дело.

Теперь руководству автошколы грозит либо лишение свободы до трех лет, либо штраф до полумиллиона.

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ИСТОЧНИК KP.RU