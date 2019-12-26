Из Симферополя в Москву выехал первый поезд "Таврия"

СЕГОДНЯ 19:06 2019-12-26T19:09:17+03:00

Свободных мест почти нет

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Из Симферополя в Москву 18.20 отправился фирменный поезд «Таврия», передает корреспондент КП-Крым.

Уехал он почти полный, билеты практически все раскупили.

Среди покидающих республику был и депутат Госдумы России Андрей Козенко.

- Для меня это первое за пять лет путешествие на поезде, а для моей дочери - вообще первое путешествие. Мы собрались с ней в Москву на новогодние праздники. Рассчитываем получить массу наслаждения от поездки, - рассказал он.

Как признался депутат, билеты он покупал в кассе, честно отстояв очередь из четырех человек.

Женщины взяли с собой бутылку вина из лимитированной коллекции "Крымский мост"Фото: Никита ПОЛЬКО

Как сообщала КП-Крым, первый поезд с материка Симферополь встретил утром в четверг, 26 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU