В Симферополе и Севастополе 27 декабря частично отключат электричество

СЕГОДНЯ 19:18 2019-12-26T19:22:02+03:00

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив "КП"

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27 декабря, в пятницу, в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет. Временные перебои с подачей тока возникнут из-за ремонта различного электрооборудования.

Где не будет света

Симферополь

с 08.00 до 17.00

ул. Надинского, 2-20 (чет), 1-7 (нечет);

ул. Перегонец, 44-64 (чет), 37-49 (нечет);

пр. Победы, 144/21-150 (чет), 39-51, 125;

ул. Подгорная, 1-5, 6-32 (чет), 29;

ул. Севастопольская, 117-123 (нечет);

ул. Бетховена, 2-29;

ул. Крупской, 26-40 (чет), 21-49 (нечет);

пер. Гравийный, 1, 3;

ул. Стахановцев, 14-24

(чет), 27-41 (нечет);

ул. Чайковского, 20-22 (чет),

17/26; ул. М. Жукова, 19-21, 25-31, 29а;

ул. Амурская, 44;

ул. Воровского, 60

Севастополь

с 09.00 до 17.00

ул. Ефремова,8-26,30-36,7; ул. Ерошенко,6-8

ул. Богдана Хмельницкого, 8

с 09.30 до 12.00

ул. Ерошенко,17,19

с 10.00 до 16.00

ул. Леваневского,10; ул. Молокова,2-10,1-7; ул. Челюскинцев,19-21; ул. Чернышевского,22-Б,2-16,1-17

с 12.00 до 16.00

с. Родное: ул. Центральная,2-40,1-41; ул. Сумская,2-6,1-5; ул. Водопадная,2-8,1-7; ул. Школьная,8-24,7-29; ул. Сахалина,2-10 ,22 ,1-9 ,13-15

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU