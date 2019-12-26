Китайцы планируют организовать круизы в Крым

СЕГОДНЯ 20:23 2019-12-26T20:23:11+03:00

Инвесторы из Поднебесной проявили интерес и к строительству 17 яхтенных марин на полуострове

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Бизнесмены из Китая планируют организовать круизы в Крым. Власти региона также активно ведут переговоры с инвесторами из Поднебесной, заинтересованными в участии строительства 17 яхтенных марин, которые обозначены в стратегии экономического развития региона.

Крымское информационное агентства сообщает, что недавно в Государственном Совете состоялась встреча представителями из Китая, которые работают над вопросом покупки круизного корабля. Новое судно, которое будет курсировать вдоль Краснодарского края и Республики Крым. На сегодняшний день этот маршрут обслуживает только одно круизное судно «Князь Владимир».

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ИСТОЧНИК KP.RU