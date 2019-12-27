Погода в Крыму на 27 декабря: дожди и тепло до +10

СЕГОДНЯ 06:40 2019-12-27T06:40:10+03:00

На полуострове сырой зимний день

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27 декабря, в пятницу, на Крымском полуострове синоптики не обещают ни ливней, ни штормового ветра.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Местами дождь, переходящий в снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +3…+5°, - сообщили в Крымском управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз погоды по Севастополю: днем дождь, ветер северо-западный 12-15 м/с., температура воздуха днем +5…+7°.

На Южном берегу Крыма облачно. Временами дожди. Ветер северо-западный порывы до 17 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.

В Керчи облачно. Возможен дождь. Ветер южный до 10 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°.

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ИСТОЧНИК KP.RU