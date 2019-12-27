В Крыму у гражданина Украины изъяли семена конопли

СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-27T10:05:05+03:00

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Крымские пограничники в пункте пропуска «Джанкой» нашли в легковом автомобиле тайники с семенами конопли. Запрещенный товар растительного происхождения в Крым везли граждане Украины.

- Часть запрещенного товара, порядка 50 упаковок, была обнаружена в потайных карманах верхней одежды, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. - Другая часть находилась под водительским сиденьем.

В ведомстве напомнили, что перевозить семена конопли через государственную границу России строго воспрещено фитосанитарным контролем.

Семена изъяты и отправлены на экспертизу, по результатам которой и будет принято решение о привлечения виновных лиц к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU