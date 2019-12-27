2019-12-27T10:02:19+03:00
Общество

Крымчан предупреждают: Алкоголь приводит к случайным половым контактам

Пьяный человек опасен для самого себя и окружающих
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Пьяный человек не контролирует свои поступки, это может привести к непредсказуемым последствиям, например к случайным половым контактам. Об этом рассказала внештатный нарколог Минздрава Крыма Марина Шоренко, пишет пресс-служба министерства.

- Одним из крайне негативных последствий для тех, кто пьет алкоголь, является возникновение случайных половых контактов, что приводит к распространению ряда заболеваний, передающихся половым путем; при этом некоторые из них могут иметь серьезные отдаленные последствия, - цитирует Шоренко пресс-служба.

По ее словам, пьяный человек опасен и для себя и для окружающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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