2019-12-27T10:28:33+03:00
Общество

В Севастополь вернулся из Средиземноморья «Адмирал Макаров»

Фрегат Черноморского флота выполнял задачи в составе постоянной группировки ВМФ России
Галина КОВАЛЕНКО
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Фрегат вернулся на базу в Севастополь.Фрегат вернулся на базу в Севастополь.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Севастополь прибыл фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров», выполнявший задачи в Средиземном море.

- Находясь в составе группировки ВМФ экипаж фрегата принял участие в ряде учений с Военно-морскими силами (ВМС) средиземноморских государств, - сообщили в пресс-службе ЧФ.

В ноябре вместе с ВМС Алжира экипаж фрегата «Адмирал Макаров» оттачивал навыки по досмотру судов, подозреваемых в пиратской и незаконной экономической деятельности.

А в декабре черноморцы в составе корабельной группировки провели первое учение в Средиземном море с ВМС Сирийской Арабской Республики: прошли артиллерийские стрельбы и отработка совместного маневрирования кораблей.

Сейчас в дальней морской зоне экипаж фрегата «Адмирал Макаров» сменил фрегат «Адмирал Эссен».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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