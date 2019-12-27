В Севастополь вернулся из Средиземноморья «Адмирал Макаров»
В Севастополь прибыл фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров», выполнявший задачи в Средиземном море.
- Находясь в составе группировки ВМФ экипаж фрегата принял участие в ряде учений с Военно-морскими силами (ВМС) средиземноморских государств, - сообщили в пресс-службе ЧФ.
В ноябре вместе с ВМС Алжира экипаж фрегата «Адмирал Макаров» оттачивал навыки по досмотру судов, подозреваемых в пиратской и незаконной экономической деятельности.
А в декабре черноморцы в составе корабельной группировки провели первое учение в Средиземном море с ВМС Сирийской Арабской Республики: прошли артиллерийские стрельбы и отработка совместного маневрирования кораблей.
Сейчас в дальней морской зоне экипаж фрегата «Адмирал Макаров» сменил фрегат «Адмирал Эссен».
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ИСТОЧНИК KP.RU