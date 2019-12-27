В районе ж/д вокзала в Симферополе перекроют улицу

СЕГОДНЯ 10:34 2019-12-27T10:34:58+03:00

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В Симферополе с 28 по 30 декабря с 10.00 до 22.00 перекроют Вокзальный переулок (от улицы Проездная до бульвара Ленина) для ремонта подпорной стены, передает пресс-служба администрации Симферополя.

Гостей и жителей крымской столицы просят воздержаться от поездок на автомобилях по этому участку дороги.

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе перекрою Гурзуфскую улицу из-за ледового спектакля. Горожане смогут бесплатно доехать до места проведения шоу на общественном транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU