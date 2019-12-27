В районе ж/д вокзала в Симферополе перекроют улицу
Для ремонта подпорной стены
Фото: Архив "КП"Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:
В Симферополе с 28 по 30 декабря с 10.00 до 22.00 перекроют Вокзальный переулок (от улицы Проездная до бульвара Ленина) для ремонта подпорной стены, передает пресс-служба администрации Симферополя.
Гостей и жителей крымской столицы просят воздержаться от поездок на автомобилях по этому участку дороги.
Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе перекрою Гурзуфскую улицу из-за ледового спектакля. Горожане смогут бесплатно доехать до места проведения шоу на общественном транспорте.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU