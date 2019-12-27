Пьяный симферополец запрыгнул на полицейскую машину после просьбы отойти в сторону
Вечером 23 декабря по симферопольской улице Киевская ехали сотрудники полиции. Служебная "Лада Веста", правда, была без опознавательных знаков, которые бы говорили о принадлежности авто к силовому ведомству.
Вдруг путь им преградила компания людей, которые стояли на дороге и мешали проезду полицейских.
Стражи порядка решили посигналить компании, чтобы те отошли в сторонку, но звук сигнала привел к неожиданному результату.
Как выяснила КП-Крым, одному из мужчин сильно не понравилось поведение водителя и он решил запрыгнуть на капот полицейской машины. Прыжок оказался мощным - на капоте "Лады" даже осталась вмятина.
Хулигана задержали на месте. Выпивший 35-летний житель столицы Крыма был отпущен после недолгой беседы с правоохранителями. Полицейским он обещал явиться в участок по первому требованию.
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ИСТОЧНИК KP.RU