Пьяный симферополец запрыгнул на полицейскую машину после просьбы отойти в сторону

СЕГОДНЯ 15:02 2019-12-27T15:04:37+03:00

Мужчину возмутило то, что сотрудники МВД ему посигналили

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Вечером 23 декабря по симферопольской улице Киевская ехали сотрудники полиции. Служебная "Лада Веста", правда, была без опознавательных знаков, которые бы говорили о принадлежности авто к силовому ведомству.

Вдруг путь им преградила компания людей, которые стояли на дороге и мешали проезду полицейских.

Стражи порядка решили посигналить компании, чтобы те отошли в сторонку, но звук сигнала привел к неожиданному результату.

Как выяснила КП-Крым, одному из мужчин сильно не понравилось поведение водителя и он решил запрыгнуть на капот полицейской машины. Прыжок оказался мощным - на капоте "Лады" даже осталась вмятина.

Хулигана задержали на месте. Выпивший 35-летний житель столицы Крыма был отпущен после недолгой беседы с правоохранителями. Полицейским он обещал явиться в участок по первому требованию.

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ИСТОЧНИК KP.RU