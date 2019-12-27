Три желания крымских детей исполнит Аксенов

СЕГОДНЯ 14:42 2019-12-27T14:42:45+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов исполнил новогодние желания трех маленьких крымчан. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

- Вчера, 26 декабря, в Москве, по примеру президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, совместно с коллегами-губернаторами, а также министрами и другими чиновниками, присоединился к новогодней акции «Елка желаний», - написал Аксенов.

Он отметил, что в этом году ему досталось три желания: посетить резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, посетить Красную площадь в Москве и увидеть самый большой в мире ледокол «Арктика».

- Уверен, скоро все желания осуществятся, - заключил глава Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU