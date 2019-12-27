Три желания крымских детей исполнит Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов исполнил новогодние желания трех маленьких крымчан. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
- Вчера, 26 декабря, в Москве, по примеру президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, совместно с коллегами-губернаторами, а также министрами и другими чиновниками, присоединился к новогодней акции «Елка желаний», - написал Аксенов.
Он отметил, что в этом году ему досталось три желания: посетить резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, посетить Красную площадь в Москве и увидеть самый большой в мире ледокол «Арктика».
- Уверен, скоро все желания осуществятся, - заключил глава Крыма.
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ИСТОЧНИК KP.RU