Баба Нина «спасла от порчи» жительницу Евпатории за 1,6 млн рублей
В конце октября этого года безработной 49-летней жительницы Евпатории в Facebook написала некая «Баба Нина». Она сообщила ужасную весть - на крымчанку наложили порчу. Напуганную женщину Баба Нина успокоила: скромное вознаграждение поможет избавиться от любого сглаза.
Как удалось выяснить КП-Крым, крымчанка за два месяца магических сеансов перевела Бабе Нине 1,6 миллиона рублей, а все банковские чеки сжигала по требованию колдуньи, в качестве дополнительной процедуры по снятию порчи.
Мобильные номера, на которые женщина переводила деньги, зарегистрированы в Челябинской области. Но самое интересное в другом - потерпевшая знала о таком виде мошенничества и даже имела при себе памятку. Почему памятка не помогла разглядеть в колдунье обычную мошенницу - неизвестно.
Теперь полицейские выясняют, кто такая Баба Нина и вообще, переводила ли крымчанка ей деньги. Если факт перевода средств подтвердят - будет возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU