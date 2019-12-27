В Симферополе не станут перекрывать улицу Гурзуфскую ради Авербуха

СЕГОДНЯ 16:35 2019-12-27T16:40:06+03:00

Раннее ее хотели закрыть для движения автомобилей на время проведения ледового представления

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Власти Симферополя передумали перекрывать улицу Гурзуфскую, сообщили в пресс-службе администрации столицы.

- Решение о временном ограничении движения автотранспорта 29 и 30 декабря по улице Гурзуфская отменено, - уточнили в администрации.

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе для проведения ледового спектакля перекроют улицу, а горожанам предоставят бесплатный транспорт, чтобы они смогли добраться до места проведения шоу.

Решение о перекрытии Вокзального переулка все еще в силе.

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ИСТОЧНИК KP.RU