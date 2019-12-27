В Симферополе не станут перекрывать улицу Гурзуфскую ради Авербуха
Власти Симферополя передумали перекрывать улицу Гурзуфскую, сообщили в пресс-службе администрации столицы.
- Решение о временном ограничении движения автотранспорта 29 и 30 декабря по улице Гурзуфская отменено, - уточнили в администрации.
Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе для проведения ледового спектакля перекроют улицу, а горожанам предоставят бесплатный транспорт, чтобы они смогли добраться до места проведения шоу.
Решение о перекрытии Вокзального переулка все еще в силе.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU