СЕГОДНЯ 17:29 2019-12-27T17:29:02+03:00

Впереди у них 21 день на смене

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В «Артек» приехали первые дети на поезде через Крымский мост, передает пресс-служба детского центра.

- Уже 27 декабря на ж/д вокзал Симферополя прибыли первые делегации артековцев. На поезде «Санкт-Петербург-Севастополь» в Крым прибыли дети из Ленинградской, а на поезде «Москва-Симферополь» из Мордовии, - говорится в сообщении пресс-службы.

Впереди у ребят 21 день на смене «Зимняя сказка «Артека». В детском центре они встретят праздники, их познакомят с культурой празднования Нового года и Рождества разными народами мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU