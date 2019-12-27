В «Артек» приехали первые дети на поезде через Крымский мост
В «Артек» приехали первые дети на поезде через Крымский мост, передает пресс-служба детского центра.
- Уже 27 декабря на ж/д вокзал Симферополя прибыли первые делегации артековцев. На поезде «Санкт-Петербург-Севастополь» в Крым прибыли дети из Ленинградской, а на поезде «Москва-Симферополь» из Мордовии, - говорится в сообщении пресс-службы.
Впереди у ребят 21 день на смене «Зимняя сказка «Артека». В детском центре они встретят праздники, их познакомят с культурой празднования Нового года и Рождества разными народами мира.
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ИСТОЧНИК KP.RU