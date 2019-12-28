Погода в Крыму на 28 декабря: небольшой дождь и тепло до +7

СЕГОДНЯ 06:01 2019-12-28T06:01:44+03:00

Изменить размер текста: A A

28 декабря, в субботу, на Крымском полуострове синоптики не обещают никаких природных катаклизмов.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь со снегом. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +3…+5°, - сообщили в Крымском управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Севастополе днем небольшой дождь. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью днем +5…+7°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Небольшой дождь со снегом. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем северный 3-8 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU