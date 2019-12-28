Крымские пограничники вернули семье пропавшего дедушку с провалами в памяти

СЕГОДНЯ 09:34 2019-12-28T10:10:51+03:00

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В крымский пункт пропуска «Перекоп» приехал 86-летний мужчина без документов. Он заявил пограничникам, что хочет выехать на Украину, потому что у него якобы есть родственники в Херсонской области. Вот только кто он сам такой, дедушка не помнил.

Пограничники временно разместили мужчину в одном из административных зданий КПП. Сотрудникам погрануправления все-таки удалось в ходе общения выяснить, как зовут пожилого путешественника. Проверка показала, что мужчина - житель Керчи и числится пропавшим без вести.

- На одном из крымских интернет-ресурсов значилось, что мужчина страдает провалами памяти, а его поисками занимается сын, - рассказали в пресс-службе погрануправления ФСБ. - Через несколько часов, после трогательной встречи в пункте пропуска, родственники вернулись домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU