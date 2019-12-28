От аэропорта «Симферополь» хотят запустить поезда-экспрессы в города Крыма

СЕГОДНЯ 13:00 2019-12-28T13:03:29+03:00

А в следующем году между полуостровом и Краснодарским краем наладят железнодорожное сообщение

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От аэропорта «Симферополь» в крупные города Крыма запустят поезда-экспрессы, рассказал руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Владимир Чепец.

- Рассматривается вопрос организации движения поездов от аэропорта в крупнейшие города Крыма, - цитирует его ТАСС.

Кроме того, он рассказал, что пригородное железнодорожное сообщение между полуостровом и Краснодарским краем планируют запустить в следующем году.

Для этого купят три рельсовых автопоезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU