На водопроводы и канализации Крыма бюджет страны даст 150 миллиардов

СЕГОДНЯ 14:31 2019-12-28T15:59:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Больше 150 миллиардов рублей будет выделено Крыму на капитальный ремонт сетей водопровода и канализации.

- Из федерального бюджета в 2020-2021 году выделят около 7 миллиардов рублей для разработки всей необходимой документации. После объекты включат в ФЦП, - написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.

С 2023 года по 2025 год Крым получит 150 миллиардов непосредственно на капремонт сетей водоснабжения и канализации.

- Понимая объем работ, стоящий перед нами, ожидаем появление крупного игрока, который справится с задачей, - выразил надежды Аксенов.

Сейчас идет ремонт симферопольского коллектора, который обошелся в 11 миллиардов рублей и реконструкция Ялтинского тоннельного водовода, на проект выделили 8 миллиардов рублей.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU