На водопроводы и канализации Крыма бюджет страны даст 150 миллиардов
Больше 150 миллиардов рублей будет выделено Крыму на капитальный ремонт сетей водопровода и канализации.
- Из федерального бюджета в 2020-2021 году выделят около 7 миллиардов рублей для разработки всей необходимой документации. После объекты включат в ФЦП, - написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.
С 2023 года по 2025 год Крым получит 150 миллиардов непосредственно на капремонт сетей водоснабжения и канализации.
- Понимая объем работ, стоящий перед нами, ожидаем появление крупного игрока, который справится с задачей, - выразил надежды Аксенов.
Сейчас идет ремонт симферопольского коллектора, который обошелся в 11 миллиардов рублей и реконструкция Ялтинского тоннельного водовода, на проект выделили 8 миллиардов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU