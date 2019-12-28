Треть крымчан ездят на троллейбусах «зайцем»

СЕГОДНЯ 15:24 2019-12-28T16:01:27+03:00

«Крымтроллейбус» обещает усилить контроль за пассажирами в следующем году

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Более 30% крымчан не оплачивают проезд в общественном транспорте, передает пресс-служба Минтранса Крыма.

По их информации, за 11 месяцев этого года сотрудники «Крымтроллейбуса» составили 194 акта на водителей за то, что не выдавали пассажирам билеты, а 9 из них уволили.

Всего предприятие провело почти 43 тысячи контрольно-проверочных мероприятий: ловили «зайцев» и наказывали водителей, которые не выдавали билеты.

В 2020 «Крымтроллейбус» обещает усилить контроль за финансовой дисциплиной сотрудников и пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU