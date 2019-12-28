В Крыму начали бороться со снюсом

СЕГОДНЯ 17:26 2019-12-28T18:02:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Крыму Роспотребнадзор и полиция начали проводить совместные рейды, чтобы выявить незаконную продажу снюсов (особый вид жевательного табака). Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала главный специалист санитарного надзора Роспотребнадзора по Крыму и Севастополе.

- По всему Крыму проводятся рейды. Уже проведено 27 рейдовых проверок с МВД. На сегодня выявили 102 единицы продукции. Всего лишь семь единиц сопровождались сертификатами соответствия. Вся выявленная продукция была изъята и уничтожена, а на ответственных лиц составлены протоколы об административном нарушении, - сказала Аблялимова.

Проверки будут проводить до 20 января.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU