В Керчи сдали дом для депортированных граждан
В Керчи выдали ключи от новостройки для депортированных граждан, всего 72 семьи получили квартиры. Об этом написал на своей странице в Facebook глава администрации города Сергей Бороздин.
- Окончено строительство 72-квартирного жилого дома для депортированных граждан на улице Блюхера. В нем 36 однокомнатных квартир, 18 двухкомнатных, 18 трехкомнатных. В них уже подведен газ, вода, электроэнергия, - написал он.
Ранее КП-Крым писала, что реабилитированным гражданам выдадут ключи от квартир в керченской новостройки.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU