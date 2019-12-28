В Керчи сдали дом для депортированных граждан

СЕГОДНЯ 18:02 2019-12-28T18:04:53+03:00

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В Керчи выдали ключи от новостройки для депортированных граждан, всего 72 семьи получили квартиры. Об этом написал на своей странице в Facebook глава администрации города Сергей Бороздин.

- Окончено строительство 72-квартирного жилого дома для депортированных граждан на улице Блюхера. В нем 36 однокомнатных квартир, 18 двухкомнатных, 18 трехкомнатных. В них уже подведен газ, вода, электроэнергия, - написал он.

Ранее КП-Крым писала, что реабилитированным гражданам выдадут ключи от квартир в керченской новостройки.

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ИСТОЧНИК KP.RU