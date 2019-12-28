В ДТП на трассе Симферополь-Алушта пострадали 8 человек

СЕГОДНЯ 18:22 2019-12-28T18:22:35+03:00

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В четверг, 28 декабря, на трассе Симферополь-Алушта в районе Нижней Кутузовки автобус врезался в грузовик, пострадали 8 человек.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МВД, водитель микроавтобуса на скользкой дороге не рассчитал скорость и слишком близко подъехал к автомобилю, который ехал впереди, и столкнулся с грузовой цистерной.

В аварии пострадали водитель и 7 пассажиров заказного автобуса, до приезда скорой им оказывали первую помощь полицейские.

МВД проводит проверку, по итогам которой и решат – возбуждать ли уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU