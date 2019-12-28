2019-12-28T18:39:21+03:00
Общество

В Севастополе педагогам поднимут зарплату

Базовые оклады вырастут в среднем на 47%
Анастасия ЖУКОВА
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У севастопольских педагогов в 2020 году увеличатся зарплаты. Соответствующее постановление приняли на заседании правительства.

Изменения коснутся базовых окладов, их увеличат в среднем на 47%.

- Если у нас по педагогам была базовая ставка 10 100 рублей, то она стала 14 700. Если была по воспитателям даже ниже прожиточного минимума – 9950 рублей, то на сегодняшний день она будет 14 650 рублей. Соответственно и все остальные оклады пропорционально повышаются, - пояснила глава департамента образования и науки Елена Богомолова.

Также ставки поднимут работникам образовательных учреждений в сфере культуры, спорта, здравоохранения, пишет ForPost.

Оклады педагогам не повышали в течение последних трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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