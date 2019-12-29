Погода в Крыму на 29 декабря: мокрый снег и до +5 градусов
В Крыму сегодня будет облачно. Днем до +5 градусов, местами выпадет мокрый снег. Ветер будет дуть северо-восточный до 20 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.
В Симферополе 29 декабря будет облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой мокрый снег. Будет дуть северо-восточный ветер до 20 метров в секунду. Столбики термометров покажут до +5 градусов.
В Севастополе днем облачно. Воздух прогреется до +7 градусов, существенных осадков не ожидается.
На ЮБК в воскресенье облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой мокрый снег. Ветер будет дуть северо-восточный до 17 метров в секунду. Днем до +5 градусов.
В Керчи сегодня переменная облачность, во второй половине дня будет кратковременный дождь. Столбики термометров днем покажут до +6 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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