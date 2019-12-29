В поисках нелегального снюса: в Крыму начались рейды

СЕГОДНЯ 10:10 2019-12-29T10:10:41+03:00

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По Крыму начались рейды по выявлению незаконной продажи снюсов. Проведено 27 проверок и обнаружено 102 единицы продукции. Об этом сообщила сообщила главный специалист отдела санитарного надзора межрегионального отделения Роспотребнадзора по РК и Севастополю Сусанна Аблялимова в эфире радио "Спутник в Крыму".

- Всего лишь семь единиц сопровождались сертификатами соответствия. Вся выявленная продукция была изъята и уничтожена, а на ответственных лиц составлены протоколы об административном нарушении, - сказала Аблялимова.

По ее словам, выявлять незаконную продажу снюса продолжат до 20 января.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил запретить распространение снюса и насвая и ввести за это уголовную ответственность. В одной из крымских школ несколько учеников отравились снюсом.

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ИСТОЧНИК KP.RU