В поисках нелегального снюса: в Крыму начались рейды
По Крыму начались рейды по выявлению незаконной продажи снюсов. Проведено 27 проверок и обнаружено 102 единицы продукции. Об этом сообщила сообщила главный специалист отдела санитарного надзора межрегионального отделения Роспотребнадзора по РК и Севастополю Сусанна Аблялимова в эфире радио "Спутник в Крыму".
- Всего лишь семь единиц сопровождались сертификатами соответствия. Вся выявленная продукция была изъята и уничтожена, а на ответственных лиц составлены протоколы об административном нарушении, - сказала Аблялимова.
По ее словам, выявлять незаконную продажу снюса продолжат до 20 января.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил запретить распространение снюса и насвая и ввести за это уголовную ответственность. В одной из крымских школ несколько учеников отравились снюсом.
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ИСТОЧНИК KP.RU