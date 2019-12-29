Это пропаганда, а не политика: В Крыму оценили принятый на Украине документ о статусе Севастополя

СЕГОДНЯ 14:48 2019-12-29T14:48:06+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о децентрализации, в котором указал "особый статус Севастополя".

- Систему административно-территориального устройства Украины составляют административно-территориальные единицы: громады, округи, области, Автономная Республика Крым, города Киев и Севастополь, - сказано в документе.

Изначально в законопроекте о децентрализации не было пункта о статусе Севастополя, однако документ был доработан.

Политолог Владимир Джаралла назвал решения украинских политиков частью пропаганды, а не политики.

- Если уж думать, как на это реагировать, то депутаты России могли принять решения о возращении исконных названий русским городам Днепропетровску и Кировограду - Екатеринославль и Екатериноград соответственно. Ведь эти земли были преобразованы и заселены во времена империи, и только после революции были переданы Советской Украине, как недавно напомнил наш президент, - отметил политолог.

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ИСТОЧНИК KP.RU