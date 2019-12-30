2019-12-30T08:24:50+03:00
Общество

Погода в Крыму на 30 декабря: дождь, снег и тепло до +11

На полуострове сырой зимний день
Галина КОВАЛЕНКО
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На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями.На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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30 декабря, на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Утром местами мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°, - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Утром небольшие осадки - дождь, снежная крупа, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 13-18 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Утром местами мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздух днем +9…+11°.

Прогноз погоды по Керчи: облачная погода. Временами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 12-17 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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