Погода в Крыму на 30 декабря: дождь, снег и тепло до +11
30 декабря, на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Утром местами мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°, - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Утром небольшие осадки - дождь, снежная крупа, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 13-18 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Утром местами мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздух днем +9…+11°.
Прогноз погоды по Керчи: облачная погода. Временами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 12-17 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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