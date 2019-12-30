Стало известно, как изменятся тарифы в Крыму на питьевую воду в 2020 году

СЕГОДНЯ 10:15 2019-12-30T10:27:35+03:00

До 1 июля следующего года они останутся на прежнем уровне

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Льготный тариф на питьевую воду в Крыму продлили на 2020 году, передает пресс-служба ГУП «Вода Крыма».

- Тариф на холодную вода останется на прежнем уровне – 31,55 рублей за кубический метр. Такими тарифы останутся до 1 июля 2020 года, - сообщает пресс-служба.

Ранее КП-Крым писала, как изменятся тарифы в Крыму в следующем году: вывоз мусора будет стоить дешевле; цены на свет и газ не изменятся.

Подорожает проезд в общественном транспорте на междугородних и пригородных направлениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU