Стало известно, как изменятся тарифы в Крыму на питьевую воду в 2020 году
Льготный тариф на питьевую воду в Крыму продлили на 2020 году, передает пресс-служба ГУП «Вода Крыма».
- Тариф на холодную вода останется на прежнем уровне – 31,55 рублей за кубический метр. Такими тарифы останутся до 1 июля 2020 года, - сообщает пресс-служба.
Ранее КП-Крым писала, как изменятся тарифы в Крыму в следующем году: вывоз мусора будет стоить дешевле; цены на свет и газ не изменятся.
Подорожает проезд в общественном транспорте на междугородних и пригородных направлениях.
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ИСТОЧНИК KP.RU