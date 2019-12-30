2019-12-30T11:11:27+03:00
Общество

Мост на улице Гагарина в Симферополе откроют не раньше марта

Пока он будет использоваться как пешеходный переход
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Андрей Черниченко / FacebookФото: Андрей Черниченко / Facebook
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Мост на улице Гагарина в Симферополе откроют не раньше марта, передает пресс-служба администрации крымской столицы.

- Движение по мосту на улице Гагарина планируется возобновить в марте 2020 года. На время ремонта его будут использовать как пешеходный переход, - рассказал замглавы администрации Симферополя.

От варианта с ограниченным запуском движения транспорта пришлось отказаться, по соображениям безопасности.

Ранее, при капремонте моста выявили аварийные опоры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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