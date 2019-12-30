Мост на улице Гагарина в Симферополе откроют не раньше марта
Пока он будет использоваться как пешеходный переход
Фото: Андрей Черниченко / Facebook
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Мост на улице Гагарина в Симферополе откроют не раньше марта, передает пресс-служба администрации крымской столицы.
- Движение по мосту на улице Гагарина планируется возобновить в марте 2020 года. На время ремонта его будут использовать как пешеходный переход, - рассказал замглавы администрации Симферополя.
От варианта с ограниченным запуском движения транспорта пришлось отказаться, по соображениям безопасности.
Ранее, при капремонте моста выявили аварийные опоры.
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ИСТОЧНИК KP.RU