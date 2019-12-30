2019-12-30T15:33:49+03:00
Происшествия

В фонтане на набережной Алушты утонул мужчина

Полицейские выясняют обстоятельства гибели
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Черный список Алушта / ВконтактеФото: Черный список Алушта / Вконтакте
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В понедельник, 29 декабря, на центральной набережной Алушты из фонтана достали труп мужчины, пишет Крымское информационное агентство.

Очевидцы в комментариях уточняют, что тело извлекли из фонтана «Рыбак». Личность погибшего мужчины пока не удалось установить.

На месте работают полицейские, они и выяснят причины гибели мужчины.

В комментариях горожане предполагают, что мужчина был пьян, поэтому и не смогу выбраться из фонтана, который не очень глубокий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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