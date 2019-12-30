В фонтане на набережной Алушты утонул мужчина

СЕГОДНЯ 15:30 2019-12-30T15:33:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 29 декабря, на центральной набережной Алушты из фонтана достали труп мужчины, пишет Крымское информационное агентство.

Очевидцы в комментариях уточняют, что тело извлекли из фонтана «Рыбак». Личность погибшего мужчины пока не удалось установить.

На месте работают полицейские, они и выяснят причины гибели мужчины.

В комментариях горожане предполагают, что мужчина был пьян, поэтому и не смогу выбраться из фонтана, который не очень глубокий.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU