Карантин дальневосточных моржей в Крыму скоро закончится
Скоро закончится карантин шести моржей, которых доставили из Дальнего Востока в Крым, цитирует ТАСС председателя Госкомветеринарии Крыма Валерия Иванова.
- В ноябре прибыло шесть животных. Содержатся на карантине. Карантин подходит к своему концу, все мероприятия проведены, животные чувствуют себя очень хорошо. Нареканий никаких нет, подозрений тоже. В ближайшее время карантин будет окончен, и они могут с животными находиться, - рассказал Иванов.
В декабре 2018 года на Чукотке выловили шесть моржей и поместили в печально известную «китовую тюрьму» в бухте Средняя Приморского края. Кроме них там были 90 белух и 11 косаток. Всех их намеревались продать в Китай.
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ИСТОЧНИК KP.RU